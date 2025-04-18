（東京直擊）10萬星戰迷齊聚東京！執行長現身「慶典」喊話前進未來

《星際大戰》粉絲年度盛會「星戰慶典」今年移師日本千葉市的幕張展覽館舉行，吸引來自全球125個國家、超過10萬5000人參與。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／東京報導〕全球《星際大戰》粉絲年度盛會「星戰慶典」今年移師日本千葉市的幕張展覽館舉行，活動預計為期3天，今（18）日正式開跑。本屆為歷來最快完售的一屆，吸引來自全球125個國家、超過10萬5000人參與。盧卡斯影業執行長凱瑟琳甘迺迪對於未來仍相當期待，開心表示：「我們正邁向未來！」

盧卡斯影業的首席創意官戴夫費羅尼（左）和執行長凱瑟琳甘迺迪一同出席「星戰慶典2025」。（盧卡斯影業提供）

這也是星戰慶典相隔17年再度於日本舉行，期間公布《星際大戰》包含影視作品與周邊商品等多項未來計畫與延伸發展。凱瑟琳日前接受《日本經濟新聞》專訪時提到，盧卡斯影業與迪士尼的合作已超過十年，未來仍將持續推出新作，並語帶期待地表示：「我們正邁向未來。」

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自1977年《星際大戰》（現在稱為《星際大戰四部曲：曙光乍現》）上映至今，這個系列已陪伴影迷近半世紀。凱瑟琳表示，「星際大戰」始與電影，一直都是故事的起點，即使未來會投入更多資源在主題樂園與商品開發，「影視內容仍是品牌的核心」。

除了提及已完成新世代三部曲、講述由喬治盧卡斯創造的天行者家族最終章，凱瑟琳也說：「這些角色會以不同形式延續下去，希望年輕世代也能投入這個宇宙，並感受其中的魅力。」她說這個龐大的宇宙，不僅引領了「共同宇宙」的商業模式，也持續為影視產業創造新格局。「《STAR WARS：原力覺醒》上映至今也已滿十年，這十年間品牌價值倍增，隨之而來也有不少挑戰。」

不少粉絲扮裝出席「星戰慶典2025」，還有粉絲化身曼達洛人與古古，還原度極高。（記者許世穎攝）

凱瑟琳不諱言快速擴張期間，並非每一部作品都能獲得好評，不過近年成功打造影集《曼達洛人》，更因為被暱稱為「尤達寶寶」的角色「古古」造型可愛，意外開拓了女性觀眾投入星戰宇宙成為新的粉絲族群，同時帶動相關周邊商品的熱賣。

提到未來，凱瑟琳語氣堅定地表示：「《星際大戰》的發展仍將面對各種挑戰，但正是這些挑戰讓人興奮，我們會創造前所未見的內容，這就是我們的信念。」她以鼓舞人心的談話為「星戰慶典2025」揭開序幕，同時預告這場盛會將不僅是回顧經典，更是一場迎向未來的啟航。

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