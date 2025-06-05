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網美6小時激戰583男！ 父母意外得知「特殊行業」反應曝

情色網美安妮分享，父母得知自己行業時的反應。（翻攝自IG）情色網美安妮分享，父母得知自己行業時的反應。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕情色網美安妮（Annie Knight）擁「澳洲性生活最活躍女性」之稱，她上月18日挑戰在6小時內跟583位男性發生性關係，沒想到事後下體出血，緊急送醫治療，因此一「砲」而紅；她近日首度談及，父母得知自己進入成人產業的反應，引起熱議。

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據《每日星報》報導，安妮上月18日發起「6小時內與583名男性發生性關係」挑戰，因此聲名大噪。事實上，她在新冠疫情期間開始兼差成人產業，賺取外快買房，當時年收入約為6萬澳幣（約新台幣117萬元），不過，老闆發覺其副業後將她開除，於是成人片創作成為全職工作。

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安妮被解雇的事情在網路上瘋傳，媒體也大肆報導，因此她的母親在社群看到相關消息，而她的父親則是在記者登門採訪時才得知消息。安妮認為，父母得知的方式不是很理想，「我有告訴朋友，但對於家人，特別是爸媽，我一直拖延不說，直到我媽在滑臉書時，看到一則新聞，說我因為做OnlyFans被解雇，她才知道。」

安妮透露，母親得知消息相當震驚，不過，幾週後就釋懷，反而擔心起她的身體；她的父親則是在得知驚人收入後表示，「那也合理啦，我可能也會這麼做。」

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