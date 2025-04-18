阿翔媽媽身體亮紅燈 鬆口「腦部長腫瘤」洩近況

〔記者林欣穎／台北報導〕阿翔、籃籃、楊繡惠主持《綜藝新時代》節目新改版，今（18）日到桃園樂天棒球場錄影開放媒體探班，而阿翔的媽媽最近身體不適，日前阿翔才PO出到醫院的照片，提到這陣子常到台南陪媽媽，今也透露媽媽檢查出腦膜瘤，還在持續追蹤中。

阿翔幾天前曾在社群透露到醫院看媽媽。（翻攝自IG）

阿翔提到媽媽最近身體不太好，可能是睡眠不足常會頭暈，上週檢查出有腦膜瘤，目前有吃藥治療，還在持續觀察中、還不確定是良性還是惡性，目前媽媽已經住院兩個禮拜，阿翔也說如果有到南部錄影都會去醫院跟爸爸換班、接手照顧媽媽，「也要讓爸爸休息一下，媽媽已經很辛苦，不能讓爸爸也這麼辛苦。」不過阿翔也說媽媽下禮拜就可以出院，現在走太久會暈眩，但好在都有爸爸陪在身旁。

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來賓無尊（左起）與主持人籃籃、阿翔、楊繡惠錄製節目。（記者林欣穎攝）

而談及這次節目改版，阿翔表示節目7年來型態一直做改變，從大挑戰玩遊戲 到介紹百工的「職人好厲害」單元，改版後以「地區」為主，一樣延續職人精神故事，但同時也會介紹當地美食，至於先前傳出他與浩子回歸T台做新節目卡關，今被問及此事他沒有多做回應僅說今天是錄《綜藝新時代》。

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