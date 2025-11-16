自由電子報
娛樂 最新消息

館長老員工不忍了 硬起來44字強硬發聲

「館長」陳之漢近日遭員工毀滅式爆料。（本報資料照）「館長」陳之漢近日遭員工毀滅式爆料。（本報資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「館長」陳之漢近日遭員工毀滅式爆料，老員工、「大師兄」李慶元與高階主管小偉透過直播對館長提出性騷、收中國資金等多項指控，今（16）日凌晨李慶元硬起來再發聲。

李慶元今天凌晨一過12點在臉書寫下44字聲明，他表示：「誰要挺陳先生，我都沒意見，有任何不爽針對我一個人就好，不要針對我家人，不管找不找的到人，我一定提告。」

近日李慶元在臉書PO出相關證據，包含與館長對話錄音，質疑館長當初為何要叫員工去睡館嫂，以及多人合夥經營健身館的契約書，但陳之漢出資最少等；對此，館長駁斥根本沒做這些事情，並反咬李慶元很缺錢，曾恐嚇館長要他給2000萬現金。

館長在直播中表示，並沒有做出如李慶元與小偉爆料事情，反咬李慶元很缺錢，他以手頭上握有性愛影片以及對話紀錄等當作威脅，表示要館長給予2000萬現金；至於道歉的事情，館長坦承是因為對方說「等這個道歉等了10年」才會先道歉，強調沒有做過這些事情，「要怎麼爆料隨便你，看全世界相信誰。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

相關新聞：館長遭員工毀滅爆料 陳沂唯一相信只有3公分

