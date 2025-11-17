自由電子報
梁云菲輕生獲救 2天前自曝前額葉失能

2天前，梁云菲甫發文描述自己前額葉失能。（翻攝自梁云菲IG）2天前，梁云菲甫發文描述自己前額葉失能。（翻攝自梁云菲IG）

〔記者林南谷／台北報導〕女星梁云菲一早驚傳輕生獲救，她在IG報平安，表示目前無性命大礙住院觀察中，對於歷經生死一瞬間，她說：「自殺未遂，或許還活著，是我的人生還有使命。」並拍下做例行檢測，「大概每兩小時就換一次，目前已滴了四包點滴」，最後簡短留言：「能活著就很好了。」

其實2天前，梁云菲才發文描述自己前額葉失能日記，透露有快3個月的時間，時不時就會出現整個人在空轉的狀態，「每天就是躺在床上，甚麼都做不了，除了進食，其他時間像是個廢人」，偶爾勉強跟朋去赴約，可以笑，可以表現自若，但總是很快就感到能量耗盡。

梁云菲傳出輕生獲救，她也透過IG曬出住院照片。（翻攝自梁云菲IG）梁云菲傳出輕生獲救，她也透過IG曬出住院照片。（翻攝自梁云菲IG）

這段日子，梁云菲表示有些許簡單的工作，或是回覆廠商訊息，對她來説都很吃力，甚至逃避，坦言真的已經影響到生活了。

至於前額葉失能，梁云菲透露醫生建議她做NIRS 近紅外線腦血流檢測，是在進行「語言流暢度任務」時，觀察她的前額葉皮質在思考與專注時的活化反應，梁云菲說：「前額葉是我們的大腦中，負責情緒調節、專注力、行為控制、計畫與語言的核心，這裏的血流越高，代表大腦前額葉越活化，功能越正常。」

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

