中國跳腳日本挺台灣 主播王顯瑜：是又怎樣，咬我啊！

前駐日代表謝長廷日前獲日本政府頒發旭日大綬章。（翻攝自謝長廷臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕日本首相高市早苗近日談及「台灣有事」可能適用日本集體自衛權，前總統馬英九與國民黨前主席洪秀柱相繼批評日方「躁進言行攪動台海」、「台海關日本人什麼事」，民進黨立委抨擊國民黨敵我不分，只想把台灣鎖進中國，中共喉舌、馬前卒沒資格代表台灣人說話。

對此，鏡電視主播王顯瑜近日在主持節目中談及中日關係，提及台灣前駐日代表謝長廷獲日本政府頒發旭日大綬章，肯定他駐日8年對台日雙方關係貢獻，引起中國外交部氣炸，6日在記者會質問日方意欲何為？是否有意為台獨分子撐腰打氣？王顯瑜播報時脫口嗆聲：「說真的，是又怎樣？咬我啊！」影片在網路瘋傳，王顯瑜也被大批網友激讚。

王顯瑜上個月播報新聞原本站在中國（上圖），火速跑到台灣（下圖）並說：「此生不當中國人。」（紅圈處）影片被瘋傳。（翻攝自Threads）

王顯瑜被狂讚還有上個月初，他在鏡新聞「全球聊天室」分析美中印太防衛據點，畫面出現中國、台灣地圖，但無巧不巧站在中國位置，王顯瑜直接從中國走到台灣並說：「站過來，此生不當中國人。」

該影片曝光，民進黨立委王定宇推崇王顯瑜展現台灣絕大多數人的心聲，「摸喇ㄚ兼洗褲，真厲害！」曾與王顯瑜當過同事的民進黨立委林楚茵也激讚：「此生不當中國人～～馬上跑回台灣，深感認同！」

而有關中日緊張關係升溫，牽動台灣朝野交鋒，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤批評，馬英九與洪秀柱圍剿兩肋相助的盟友，把政黨利害置於國家利益之上，中國對日本施加複合式脅迫，是危及國際秩序的麻煩製造者，台日必須更堅定站在一起，共同抵禦威權脅迫。

