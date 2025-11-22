自由電子報
娛樂 最新消息

金馬62》范冰冰奪影后！缺席典禮電話連線 2度提及「中國」

范冰冰以《地母》獲金馬62最佳女主角。（金馬執委會提供）范冰冰以《地母》獲金馬62最佳女主角。（金馬執委會提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕范冰冰以《地母》獲金馬62最佳女主角，她不克出席典禮，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線，她哭到哽咽說不出話，提到當初導演跟她討論角色時說：「妳願不願意讓我摧毀妳的臉？」她毫不猶豫回：「范冰冰奉陪到底！」認為這不僅是對角色的承諾，也是種義無反顧地相信。

范冰冰不克出席典禮，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線。（台視提供）范冰冰不克出席典禮，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線。（台視提供）

范冰冰在感言中，2度提及中國，她說：「作為一名中國電影人，我期待未來有更多的突破，用作品傳遞更多的價值，能被看到的更深度的意義。」她感謝《地母》的團隊及劇組所有人，「沒有你們就沒有《地母》，也沒有『鳳英』這個角色，這個獎是我們所有人的」她接著說：「最後再次祝福金馬獎，感謝它始終如一的支持華語電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息，也願中國電影人在電影的光影中綻放光芒。」

這次她完全卸下明星光環，演出樸素、沉著、眼底藏著疲憊與韌勁的農婦。導演張吉安原本想用素人演員，但范冰冰主動爭取，還說「可以在電影裡毀掉我的外表」，徹底投入角色。開拍前，她猛看馬來西亞農村紀錄片、體驗鄉間生活、學方言、練祈福儀式，只為貼近鳳音的世界。

《地母》沒有華麗的冒險節奏，鳳音光是「過日子」就已經難關不斷，而范冰冰正是在這種樸實的節奏中，把演技收得極細緻：有時只是木然的眼神、累得說不出話的肩膀，就能讓觀眾感受到她的苦與重；但在情緒爆發時，她又能瞬間抓住人心，不張揚、不造作，卻扎實得讓人信服。這份收與放的穩定度，成了她在《地母》中最亮眼的力量。

