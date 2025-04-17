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娛樂 最新消息

（影）德國影帝變身「客製化扮侶」！靈感來自日本租友服務

〔記者鍾志均／綜合報導〕奧地利鬼才導演伯恩哈德溫格自編自導喜劇電影《客製化先生》諷刺現今社會對「情緒價值」的需求與代價，獲得許多外媒讚譽好評。

德國影帝亞伯拉罕舒赫坦言新片角色反差極大。（CATCHPLAY提供）德國影帝亞伯拉罕舒赫坦言新片角色反差極大。（CATCHPLAY提供）

今（17）釋出訪談花絮影片，由德國影帝亞伯拉罕舒赫飾演男主角，化身「客製化扮侶」公司的頂尖員工，專為顧客提供量身訂製的伴侶服務，從情人、家人到朋友，無所不能。

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亞伯拉罕舒赫表示：「重點不是在於在電影裡需要詮釋多少角色，因為這正是我作為演員的日常，但馬提亞斯不同，馬提亞斯這個角色毫無情緒，真的不誇張，拍攝時，我簡直要瘋了！」

他也坦言，因角色和自己反差極大，拍攝期間常常情緒壓抑至極，只能靠與朋友跳舞來釋放壓力，透過舞蹈將角色帶來的情緒釋放出去，才能真正抽離馬提亞斯這個角色。

德國影帝亞伯拉罕舒赫坦言新片角色反差極大。（CATCHPLAY提供）德國影帝亞伯拉罕舒赫坦言新片角色反差極大。（CATCHPLAY提供）

導演伯恩哈德溫格先訪談時透露，電影靈感來自日本「租友服務」文化，該題材進一步促使導演實地走訪日本進行田野調查，他表示馬提亞斯的角色原型即是來自他赴日本進行的田調時，租友公司裡的員工向他分享：「因為每天都在扮演別人，我們逐漸失去了真實的自我，而為了避免與客戶產生真實情感，在每次出任務前，會先把自己的情緒關閉起來，這樣才能完美詮釋客戶所需的家人、伴侶或朋友角色。」

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導演也感性說：「我在田調過程中，最讓我難過的就是發現他們內心的掙扎，那種與自我極度疏離的狀態，以及深沉的孤獨感。這種現象不只存在於日本社會，其實放眼當代，也非常貼切。」《客製化先生》明（18）在台上映。

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