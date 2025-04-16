《小鬼當家2》想刪川普畫面心驚驚 導演超怕一事

男星麥考利克金演出的經典電影《小鬼當家》系列電影廣受觀眾歡迎。（達志影像）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕由男星麥考利克金於1992年演出的經典電影《小鬼當家2》，當年曾經邀請現任美國總統川普客串，雖然他僅出現短短7秒鐘，卻讓導演克里斯哥倫布很困擾。近日他接受媒體採訪，坦承因為近期川普爭議太大，很多人對這段畫面「很有意見」。

《小鬼當家2》原本只是想在紐約知名地標廣場飯店取景，沒想到擁有該飯店的川普（紅圈處）卻要求入鏡。

克里斯表示當年拍電影的時候原本只是想在紐約知名地標廣場飯店取景，沒想到擁有該飯店的川普卻要求入鏡，還說：「如果不讓我入鏡，就不出借場地拍攝」。為了順利拍攝加上川普加入演出又多了一個賣點，劇組自然樂見其成，因此就在麥考利克金飾演的小男孩「凱文」誤闖飯店時，加入向川普問路情節，也成了這部片當年的彩蛋之一。

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現任總統川普爭議性高。（翻攝自IG）

沒想到事隔多年，川普的畫面卻變成克里斯的惡夢，他無奈說：「我也希望那段畫面消失，但真的不能剪掉，因為大家可能會覺得我不適合美國，應該被遣返回義大利之類......」。

除了觀眾的反應之外，麥考利克金也曾經在社群平台上公開支持刪除川普出現的畫面，並呼應網友發起的請願行動，讓克里斯左右為難。

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