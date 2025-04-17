（影）高橋文哉「美男魅力」煞到毛小孩！親曝拉近距離秘招

〔記者鍾志均／綜合報導〕日片《少年與狗》改編作家馳星周同名小說，講述真摯的人狗情誼，德國牧羊犬「小櫻」詮釋主角「多聞」，獲導演瀨瀨敬久大讚是「遇過最聰明的一隻」，從頭到尾不需要替身，把角色那種「神」一般的感覺給展現出來。

高橋文哉很快就跟狗演員打成一片。（采昌提供）

本身都有養狗經驗的高橋文哉與西野七瀨，在片中和小櫻有許多互動，讓愛狗的兩人直呼開心；劇組讓兩人提前跟小櫻培養感情，結果高橋在第一天就和小櫻培養極佳默契，但對西野顯得生疏許多，導演瀨瀨敬久笑揭：「小櫻其實是母狗（角色多聞在設定上是公狗），也許牠就是喜歡像高橋這樣的美男子吧。」

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對此，高橋分享和小櫻拉近距離的方法：「首先是讓牠坐在我旁邊、互相對視，然後牽著牠的牽繩一起散步。從這些基礎開始，漸漸地，我們可以不靠牽繩一起散步，甚至我跑起來牠也會跟著我跑。對我來說，小櫻真的給了我很多安慰。」

西野七瀨使出「零食作戰」成功擄獲狗狗演員的芳心。（采昌提供）

一開始被小櫻冷落的西野七瀨，則使出專屬妙招：「聽說狗狗對手上有零食的人會特別服從，所以拍攝初期，牠還沒那麼習慣現場時，我就會用『零食作戰』慢慢拉近距離。牠在日子一天天過去後，也逐漸習慣了現場，拍攝也變得愈來愈順利。」《少年與狗》於4月25日在台上映。

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