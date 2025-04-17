晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）高橋文哉「美男魅力」煞到毛小孩！親曝拉近距離秘招

〔記者鍾志均／綜合報導〕日片《少年與狗》改編作家馳星周同名小說，講述真摯的人狗情誼，德國牧羊犬「小櫻」詮釋主角「多聞」，獲導演瀨瀨敬久大讚是「遇過最聰明的一隻」，從頭到尾不需要替身，把角色那種「神」一般的感覺給展現出來。

高橋文哉很快就跟狗演員打成一片。（采昌提供）高橋文哉很快就跟狗演員打成一片。（采昌提供）

本身都有養狗經驗的高橋文哉與西野七瀨，在片中和小櫻有許多互動，讓愛狗的兩人直呼開心；劇組讓兩人提前跟小櫻培養感情，結果高橋在第一天就和小櫻培養極佳默契，但對西野顯得生疏許多，導演瀨瀨敬久笑揭：「小櫻其實是母狗（角色多聞在設定上是公狗），也許牠就是喜歡像高橋這樣的美男子吧。」

相關新聞：黃牛滾啦！《風之谷》賣破4000萬 「王蟲之亂」最後收藏來了

對此，高橋分享和小櫻拉近距離的方法：「首先是讓牠坐在我旁邊、互相對視，然後牽著牠的牽繩一起散步。從這些基礎開始，漸漸地，我們可以不靠牽繩一起散步，甚至我跑起來牠也會跟著我跑。對我來說，小櫻真的給了我很多安慰。」

西野七瀨使出「零食作戰」成功擄獲狗狗演員的芳心。（采昌提供）西野七瀨使出「零食作戰」成功擄獲狗狗演員的芳心。（采昌提供）

一開始被小櫻冷落的西野七瀨，則使出專屬妙招：「聽說狗狗對手上有零食的人會特別服從，所以拍攝初期，牠還沒那麼習慣現場時，我就會用『零食作戰』慢慢拉近距離。牠在日子一天天過去後，也逐漸習慣了現場，拍攝也變得愈來愈順利。」《少年與狗》於4月25日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中