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娛樂 電影

黃牛滾啦！《風之谷》賣破4000萬 「王蟲之亂」最後收藏來了

〔記者許世穎／台北報導〕日本動畫大師宮﨑駿的經典神作《風之谷》全台累積熱賣破4千萬票房，由金獎設計師方序中、知名插畫家董十行聯手打造「限量版王蟲圖鑑」作為首週重磅特典轟動全台，引發現象級「王蟲熱潮」（又被稱為「王蟲之亂」），蔚為話題。

由於此款堪稱夢幻逸品的王蟲圖鑑海報受到廣大影迷喜愛、熱烈敲碗，全台戲院也極力爭取，甲上娛樂今宣布於本週末19（六）、20（日）舉辦「王蟲歸來」全台特別場，片商特地將之前全台影城未發送完畢的海報全面回收並汰除折損後，與全台戲院合作推出限定2天的「王蟲歸來」特別場，讓之前錯過王蟲圖鑑海報的影迷有再次收藏的機會。

宮﨑駿的經典神作《風之谷》全台累積熱賣破4千萬票房。（甲上提供）宮﨑駿的經典神作《風之谷》全台累積熱賣破4千萬票房。（甲上提供）

宮﨑駿從原作漫畫連載延伸執導生平第一部原創動畫電影《風之谷》，以獨特的腐海、王蟲、巨神兵等元素打造宏大科幻又前瞻的世界觀，廣獲全球高度人氣與評價，促使吉卜力工作室正式成立，其中巨大的王蟲擁有14隻眼睛，是集美麗與狂暴於一身的群蟲之王，也成為吉卜力迷喜愛的角色之一。

《風之谷》這次是影展之外首度在台灣院線上映，吸引許多吉卜力迷朝聖並收藏「限量版王蟲圖鑑」海報，王蟲眼睛局部亮面處理並以刀模設計海報破損邊緣，巧思滿滿的精美設計細節吸引全民爭相裱框典藏，限量6萬張的王蟲海報印有專屬流水編號，「520」、「888」、「1314」等有象徵意義的特殊編號也吸引民眾爭相收藏。

本週末19（六）、20（日）的「王蟲歸來」特別場，全台皆有場次，凡購買兩張同場次「王蟲歸來」特別場《風之谷》電影票，即可獲得「限量版王蟲圖鑑」海報乙張，單筆限購六張電影票（限換三張海報），由於採回收並汰除折損的方式，流水編號仍為6萬張數字範圍內。

由金獎設計師方序中、知名插畫家董十行聯手打造《風之谷》「限量版王蟲圖鑑」，引發現象級「王蟲熱潮」。（甲上提供）由金獎設計師方序中、知名插畫家董十行聯手打造《風之谷》「限量版王蟲圖鑑」，引發現象級「王蟲熱潮」。（甲上提供）

此外，片商先前接獲粉絲反應，透過網路購買王蟲圖鑑海報卻買到仿冒品，海報邊緣明顯未做刀模破損設計，且質感粗糙，就連流水編號也是假的，甲上娛樂藉此機會再次提醒民眾不要任意在網路購買，搭配購票贈送的實體海報上頭皆標示「NOT FOR SALE」（非賣品），請民眾勿信黃牛、慎防詐騙。

此次「王蟲歸來」特別場場次資訊及開賣時間請洽各影城公告及甲上娛樂粉絲團，各影城官網、APP及現場售票窗口皆可購買，更多活動細節資訊請影迷密切注意甲上娛樂公告。

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