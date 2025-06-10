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娛樂 電視

金鐘戲王床戲「誤觸敏感部位」！女主角氣到傳罷演 程予希2形容詞回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘迷你劇戲王李程彬，近日主演林心如製作的新戲《有愛我們床上談》，傳出因為他拍床戲時「太超過」，與程予希對戲意外「碰到不該碰的地方」，讓女生感受不好，氣到一度差點停拍，連製作人林心如都跳下來溝通。李程彬被指也火大，因此有了心結，日前殺青酒後未跟劇組續攤。

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對於此說法，程予希被問及此事，透過經紀人婉轉回：「《有愛我們床上談》日前已順利殺青，所有演員及劇組同仁皆盡心盡力專業完成。」沒有明確提到不舒服之感，僅以「盡心盡力」、「專業」來統稱；隨後李程彬也透過經紀人回應一模一樣說法，原來是雙方經紀公司討論過後的回應。

張軒睿（左起）、莫允雯、程予希、李程彬日前出席《有愛我們床上談》殺青酒，看來一團和氣。（TVBS提供）張軒睿（左起）、莫允雯、程予希、李程彬日前出席《有愛我們床上談》殺青酒，看來一團和氣。（TVBS提供）

李程彬之前與許瑋甯合作《她和她的她》，一人分飾兩角爆紅，還拿下金鐘迷你劇集戲王。這回在《有愛我們床上談》中飾演千人斬渣男，有許多激情戲，為形塑劇中「海王」的形象，他將近一整年嚴格執行飲食管理及健身，幾乎沒鬆懈，大喊殺青後第一件事就是「好好吃一頓」。而電視台發布殺青訊息時，程予希則說，劇組氣氛非常歡樂，是她參與過最自由也最盡興的一次演出。

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