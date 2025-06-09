劉品言無預警閃婚連晨翔 網友狂挖「早有跡象」

劉品言（右）、連晨翔（左）宣布結婚。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星劉品言今（9）無預警宣布與小3歲的男星連晨翔結婚，且已經懷有3個月身孕，消息曝光令外界震驚。不過有不少眼尖網友發現，其實兩人早在社群洩漏許多線索。

劉品言（左）去年生日會時PO出與連晨翔（右）合照。（翻攝自IG）

有網友挖出，劉品言於去年歡慶36歲生日時，連晨翔就捧著蛋糕悄然現身，隨後她在社群PO生日文時，不僅大方標註連晨翔，更曬出兩人一起拿著蛋糕深情對望的合照。另外，在劉品言去年以電影《莎莉》入圍台北電影獎影后時，當時兩人正在合作拍攝《舊金山美容院》，得知消息的連晨翔就獻上花束、擁抱祝賀，由於現場宛如求婚場景，現場工作人員也起鬨笑喊「嫁給他」，劉品言隨即表示希望能先得獎，而連晨翔則吐槽「得獎之後就可以嫁是不是」。

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如今兩人修成正果，令不少網友挖出過往照片及貼文細節，紛紛驚呼「這時候就在一起了嗎？閃閃發光」、「恭喜你們！特地回來看這篇」、「到底是從哪裡開始錯過的？只能說藏得很好欸」、「那時還想說奇怪，幹嘛一直發合照，果然是看對眼」。

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