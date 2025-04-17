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娛樂 最新消息

曾登《富比士》最有影響力榜！韓千萬YTR與友人聯手性侵被判刑

南韓知名YouTuber徐元貞爆涉性侵被判刑。（翻攝自IG）南韓知名YouTuber徐元貞爆涉性侵被判刑。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名徐姓男網紅在TikTok與YouTube擁有數千萬粉絲，2023年因涉嫌與友人聯手性侵一名女子，如今此案三審定讞，被判刑1年6個月、緩刑2年。消息曝光後，掀起網友肉搜他的真實身分，似乎是過去曾被《富比士》評選為「亞洲30位30歲以下最具影響力人物」之一的徐元貞（音譯）。

據韓媒報導，一位知名男網紅徐某，於2023年7月間與一名女子一起喝酒，之後便將對方帶到另一位男性友人的住處並性侵。檢方認為兩人合謀犯案，以「特殊強姦罪」移送，一審中兩人分別判處3年6個月及1年6個月有期徒刑。

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然而，到了二審階段，因與被害人達成和解，加上法院認定「無法證實性行為為連續或合謀實施」，因此改判為「準強姦罪」有期徒刑1年6個月，緩刑2年。雖然檢察官不服上訴，但法院最終駁回並維持原判，共犯則維持一審判決，須執行1年6個月徒刑。

由於韓媒早在2023年就揭露多項線索，包含該名網紅在TikTok上擁有約5500萬粉絲、YouTube訂閱破千萬、曾登上《富比士》「亞洲最有影響力的30歲以下30人物榜」，並擔任第58屆大鐘獎電影節、第32屆首爾歌謠節、第17屆大邱國際音樂慶典等活動大使，網友便循線猜出該人即是徐元貞，雖然目前徐元貞已經停更所有社群平台，但仍遭大批網友湧入批評。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆飲酒過量，有害健康☆

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