太離譜！韓星柳永才認了5度猥褻小姨子 3人行婚姻內幕曝

鮮于銀淑（右）的親姊姊曾遭柳永才（左）多次猥褻。（翻攝自Namu Wiki網站、STARIT娛樂官網）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名演員鮮于銀淑植於2022年與小4歲的廣播主持人柳永才閃婚，沒想到婚姻不到2年就告終，原因就是柳永才對鮮于銀淑的親姊姊強行猥褻多達5次，昨（16）柳永才當庭坦承犯行，並公開道歉。

據韓媒報導，柳永才被控於2023年3月至10月間，對鮮于銀淑的親姊姊5度伸出狼爪，一審判處2年6個月有期徒刑並當庭羈押，接受40小時性暴力治療，以及5年內不得任職於兒童與身心障礙者機構。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：火舞男星慘陷詐騙地獄！手機護照全被搶 遭囚20天還被打到無法入睡

柳永才於昨日開庭時首次坦承犯行，他身穿綠色囚服、滿臉鬍渣現身法庭，神情相當憔悴，坦言自己對於親密感與性界線認知不足，正在反省過去的所作所為，並向被害人致歉。他的律師也表示，柳永才目前正處於極大的情緒壓力之中，希望法院能從寬處理。

事實上，鮮于銀淑與柳永才於2022年10月閃婚，由於當時兩人僅交往8天就登記結婚，掀起不少關注。而兩人在2024年4月宣布正式離婚，鮮于銀淑曾沉痛表示，讓他們婚姻破碎的最後一根稻草，就是柳永才對她的親姊姊性騷擾，並且直到婚後才得知，自己其實是柳永才的第3任妻子，在婚姻中男方還與另一名女性同居，令她震驚到多次昏倒送醫。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法