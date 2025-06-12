《老狐狸》蕭雅全性騷道歉相隔5天 受害女導演再發聲：能活到現在真是奇蹟

〔記者許世穎／台北報導〕導演陳蔚爾6日在社群媒體發文，控訴以《老狐狸》獲得金馬最佳導演的蕭雅全曾對她性騷擾。事件引發關注後，蕭雅全沉默一天，於7日透過粉絲專頁正式道歉，並宣布停工。陳蔚爾相隔5日，今（12日）稍早再度發文回應外界質疑，自述一路走來的創傷經歷，直言：「能活到現在，真是奇蹟。」

蕭雅全道歉後，導演陳蔚爾（圖）再度發文。（翻攝自臉書）

陳蔚爾表示，在她揭露性騷後，看到部分圈內人士留言質疑她「讓人不舒服」、「不正常」、「設局」、「不簡單」，儘管一度猶豫是否回應，但她最終仍決定開口，「因為這些話我不是第一次聽見，也不是最惡毒的。」

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她強調，這次說出來的並不是一個完整的故事，「甚至不是這類傷害的全部」，只是「冰山的一角——我費盡力氣，爬上冰山頂端，用力敲下來的一小塊，給你們看看。」她希望讓外界知道，「這個世界有多寒冷、有多少沉默是被壓下來的，不是因為我們不願說，而是說了也會被咬、被嘲諷、被懷疑。」

對於被指稱「有病」、「別有用心」，她則反擊：「其實是在害怕真相。他們寧可攻擊說話的人，也不願看清加害者／既得利益者是誰。」她也呼籲大眾理解，面對性騷擾與權勢壓迫，許多受害者並無法在「當下」說出來，「那不是不正常，是創傷的延遲反應。」

貼文中，陳蔚爾回顧從童年一路走來，遭遇超過二十次不同程度的性騷擾與侵害，包括年幼時差點被人口販子賣掉、8歲在圖書館被陌生男子勒抱、高中大學時期屢遭師長、室友、學長侵犯與偷拍，進入影視圈後也遭知名前輩導演長期性騷與剝削，更曾在參加影展或接案期間，於地鐵、辦公室等場合遭遇跟蹤與侵害。

她坦言，若要一一寫下，足以出一本書，「要是認真寫下來的話，完全可以出一本書沒有問題。」最後，她以一句話作結：「能活到現在，真是奇蹟。」並引述了自己於2024年刊在教育部《性別平等教育季刊＿ #ＭeToo在台灣電影圈的愛與死》上的一段話寫道：「.....哭了好久好久，我至今仍記得那個心碎的感覺。我對這個圈子，對社會、對世界的信任崩塌了。在那之後，我給自己取了一個中性的筆名／藝名陳蔚爾，那個原名叫陳曉玲的女孩子我當作她死了。」

「但是我還想要愛電影。我愛拍片，我要重新開始。」陳蔚爾繼續說道，「後來的年歲，我還是遇上好幾次各種被不公平的對待，被歧視，接個政治圈案子卻差點被性侵。我發現，原來問題不在我的名字。而是電影這個圈子的文化和結構有問題，是這個社會有問題。』我們生活在同一個世界，待在同一個圈子裡打拼，沒有人是局外人。」

陳蔚爾並附上了全文網址，並強調願意承擔這次說出來的代價，「因為這不只是我的事。這是無數人心裡的故事，我只是在那天，敲下了一塊冰。」

陳蔚爾FB全文：

https://www.facebook.com/share/p/1CHa9QJ1jm/?mibextid=wwXIfr

#MeToo在臺灣電影圈的愛與死全文：

https://shorturl.at/IAlAn

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