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娛樂 最新消息

富商尪入獄遭判13年 安以軒想用「1.9億台灣帳戶」繳房貸遭拒

安以軒（左）因老公陳榮煉涉案，銷聲匿跡了好幾年。（資料照，記者潘少棠攝）安以軒（左）因老公陳榮煉涉案，銷聲匿跡了好幾年。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕安以軒老公、澳門德晉集團前主席陳榮煉2021年因涉賭博洗錢案，去年一審被判處14年有期徒刑，澳門法院28日最終判決陳榮煉13年徒刑，連帶罰金18億元港幣（約75億台幣）。而陳榮煉在台灣開設帳戶存有港幣5000萬2204元、美金20萬2283元，折合台幣約莫是1億9885萬8346元，現被爆出安以軒2022年曾想要動用陳榮煉在台灣開設的外幣帳戶，遭到銀行拒絕，提告銀行卻敗訴。

相關新聞：安以軒百億尪慘了！為脫罪用盡「惡劣手段」 判關13年定讞

根據判決書揭露，陳榮煉2020年6月在台灣某銀行開設外幣帳戶，帳戶中存有港幣及美元，換算下來是1億9885多萬元新台幣。陳榮煉被捕半年後，2022年7月安以軒以妻子身分向法院聲請確認其對該帳戶具有代理權，主張夫妻間互為代理人，應可提領、管理該筆帳戶。

安以軒原本需依1.9億的訴訟標的價額繳納裁判費共165萬餘元，但她不服金額過高提出抗告，2023年12月遭駁回確定。為降低訴訟費用，安以軒改以陳榮煉本人名義對銀行提起「返還消費寄託物」之訴，僅請求返還美元6萬4546元（約新台幣206萬元），用於支付房貸。

然而，該筆帳戶早已因洗錢疑慮遭銀行凍結，法院審理後認定，根據澳門法院判決，陳榮煉涉及不法經營賭博集團，將不法所得透過其成立的「德晉貴賓會」進行洗錢，將部分款項匯入該外幣帳戶。法官認為該筆資金屬於犯罪收益，銀行依「金融機構防制洗錢辦法」有權凍結帳戶並拒絕交易，因此安以軒再度吃癟，依舊無法動用陳榮煉帳戶資金。

☆小賭雖怡情，大賭毀前程。☆

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