72歲廖峻癱軟在床「3度中風」！兒廖錦德懊惱發聲了

〔記者邱奕欽／台北報導〕72歲廖峻2018年二度中風後淡出演藝圈，同時遠離都市塵囂到新竹山上靜養，前年胸動脈瘤動刀後影響到語言能力，不過恢復狀況相當良好。沒想到，廖峻今（17日）未依原訂時間起床，逾1小時後才被發現癱軟在床上意識不清，緊急送醫被診斷為3度中風。對此，兒子廖錦德稍早也焦急發聲。

廖俊今被發現癱軟在床，送醫搶救確診3度中風，兒子廖錦德目前在彰化拍戲相當焦急。（翻攝自臉書）

廖峻平時上午8時就會起床，但今天一直到9時許都未見到他的身影，看護過去查看才發現他已經癱軟在床上，眼睛張開但毫無意識，甚至伴隨著失禁情困，當下趕緊叫救護車急救，送醫急救後被診斷為3度中風，腦部有血塊，所幸目前人已經清醒過來，意識清楚且可以認得人。

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獲悉父親現況的兒子廖錦德相當著急，目前人在彰化拍戲的他懊惱表示，「他就想過自己的生活，不讓我照顧！」不過，稍早他已先請姊姊前往醫院照料。據了解，廖峻4月初還到妖怪森林拍片，計畫明將下高雄工作，但目前恐怕必須取消，連同5月3日的文化部活動和電視節目邀約、代言等全數先行暫停。

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