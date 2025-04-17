三上悠亞脫了！登少年雜誌 解放內衣「豐滿雪乳」被看光

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本前AV女優三上悠亞2023年宣布引退後，積極朝多元方向發展，經常在社群分享生活；她近日在社群分享一系列性感美照，開心宣布解鎖人生成就，即是登上少年雜誌的封面！

三上悠亞分享一系列辣照。（翻攝自IG）

三上悠亞昨（16日）在IG曬出一組性感辣照，可見她身穿一件灰色外套，將帽子戴上的模樣相當可愛，值得注意的是，外套裡面只有一件黑色CK運動內衣和內褲，中間的挖空設計，使其豐滿的性感身材溢出來，低胸的剪裁，也讓雪白的北半球一覽無遺。

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三上悠亞透露，這是近日剛發售的《Young Champion烈》，強調是由自己擔任封面，對此她也相當開心，表示這是很大的成就。此外，她點出，這次是以短髮亮相，因此感到新鮮，拍攝過程也很愉悅，喊話粉絲「如果在便利商店等地方看到，希望你們可以入手一本，我會很開心！」

三上悠亞只穿連帽外套和內衣。（翻攝自IG）

貼文曝光後，立刻引起暴動，吸引大票粉絲朝聖，紛紛留言大讚「我沒了」、「超可愛！笑容無敵了」、「是男友視角！要去買了。」

在 Instagram 查看這則貼文 三上悠亜 Yua Mikami（@yua_mikami）分享的貼文

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