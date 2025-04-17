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獨家》網紅超哥爭議+1！夫妻涉偽造文書、使公務員登載不實

網紅「超哥」黃伯超。（資料照，記者林欣穎攝）網紅「超哥」黃伯超。（資料照，記者林欣穎攝）

〔記者楊心慧／台北報導〕網紅「超哥」黃伯超本月10日遭人目擊在台北地檢署開偵查庭，記者進一步追查發現，超哥除近期因當街毆打網紅「Toyz」，被台北地院依傷害罪判處6月有期徒刑，可易科罰金外，由太太「蘇菲」擔任負責人、共同經營的「伯菲國際股份有限公司」竟捲入另一案件，涉嫌偽造文書，私自刻印員工印章，將公司車過戶給員工，積欠一堆罰單，爭議事件再添一筆。

「伯菲國際股份有限公司」由超哥太太「蘇菲」擔任負責人，產業類別為食品什貨批發業，資本額500萬元，以保健食品電商銷售及醫療衛生耗材批發為主，開偵查庭當天，超哥與太太一同到現場開庭被人直擊。

據記者調查發現，「伯菲國際股份有限公司」所使用的車輛，於去年三、四月期間過戶給一名員工，但並未經員工同意便辦理過戶，涉嫌偽造員工印章，蓋私刻的印章也無委托書，最後員工在繳自己的罰單後才發現，名下怎會多一輛車，且這輛車竟有多筆罰單未繳，才讓整起案件曝光。

知情人士爆料，此案使台北市區監理所承辦人將不實資料，登載在其職務上所掌公務電腦內的車籍資料登錄系統，損害該名員工及監理機關對於車輛管理之正確性，並有刑法偽造文書及使公務員登載不實嫌疑，監理站後續也發現車輛過戶有疑義，將此事件函送警察機關辦理，由於此案涉刑事案、公訴，地檢署偵辦中。

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