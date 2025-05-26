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「3家人全罹癌」 賈靜雯哭了：要珍惜每個當下

賈靜雯今（26日）出席乳癌衛教活動。（記者王文麟攝）賈靜雯今（26日）出席乳癌衛教活動。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕賈靜雯今（26日）出席乳癌衛教活動，擔任「有限度的無限Do」衛教大使，獻聲朗讀乳癌繪本《愛的冒險罐》，鼓勵病友「事情發生，就要面對」，勇敢跟家人和醫師討論治療目標。記者會結束後，她聽癌友分享抗癌史，忍不住落淚。

賈靜雯在記者會聽癌友分享抗癌史落淚。（記者李紹綾攝）賈靜雯在記者會聽癌友分享抗癌史落淚。（記者李紹綾攝）

賈靜雯的父母皆罹癌，此次擔任乳癌衛教大使，對她而言意義非凡。她說：「很謝謝媽媽在我拍戲的時候照顧我身體，要常常燉湯、飲品，對我來講，在那段時間滿重要的，當我的媽媽太辛苦了，她是一個非常會照顧自己的長輩，她生病的那段時間很努力把自己照顧得很好，甚至也跟身邊的朋友分享抗癌的過程。」然而現在變成她照顧媽媽，「這一路我覺得，癌友很辛苦，持續的要照顧身體，不知道什麼時候會復發，我很珍惜每一個當下，除了養生之外，還要開心。」

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賈靜雯今（26日）出席乳癌衛教活動。（記者王文麟攝）賈靜雯今（26日）出席乳癌衛教活動。（記者王文麟攝）

此外，賈靜雯也很心疼弟弟衛斯理和罹乳癌的弟媳朱芯儀，「芯儀很棒，弟弟跟芯儀的例子，可以給很多癌友看見他們的努力，很不容易、很不容易。做為家人，只能給他們滿滿的愛跟支持，因為很多的經歷是需要自己去經歷度過，旁邊的家人能給予無限的支持，要告訴他們，我們都在，但是芯儀真的很棒。」

賈靜雯今（26日）出席乳癌衛教活動。（記者王文麟攝）賈靜雯今（26日）出席乳癌衛教活動。（記者王文麟攝）

賈靜雯在記者會上得知，超過8成癌友未設定明確治療目標；有四成五的乳癌病友未與家人討論過自己想做的事，深受觸動。她感嘆，女性長年將家庭擺在首位，卻很少講過或想過自己想完成的事，透過這次的活動，也自問「我近期想做的事是什麼？」她笑說，自己也是把家人擺在第一位，最近最想與家人一起去浮潛，「與家人共享這樣的體驗，是我現在最期待的事。」面對病友們，賈靜雯也誠摯呼籲：「請勇敢地和醫師討論你的治療目標，也別忘了和家人聊聊彼此真正想完成的心願。不要害怕談論未來，因為這正是我們找回生命動力的開始。

賈靜雯每2、3年都會安排全身健檢，日前她才帶著媽媽和老公去檢查，檢查結果一切安好，她笑說：「因為我跟媽媽之前有安排腸胃鏡，所以這次只有他做，他很暈倒，那天清腸清的很乾淨。」賈靜雯認為幫家人安排健檢也是種「關心的表現。」

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