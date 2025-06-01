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小粉紅諷林志玲變櫻花國畏縮女？ 一動作完美反擊

「台灣第一名模」林志玲2019年閃嫁「EXILE」放浪兄弟的AKIRA。（翻攝自臉書）「台灣第一名模」林志玲2019年閃嫁「EXILE」放浪兄弟的AKIRA。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「台灣第一名模」林志玲向來姿態優雅，屢屢成為紅毯第一美，由於是模特兒，舉手投資總是特別端莊大氣，沒想到中國酸民竟然找到她日前出席北京國際電影節活動，譏諷她縮脖子、畏畏縮縮，故意說「櫻花國婆婆絕對是個狠人」，認為林志玲嫁到日本沒幾年，已經被同化成標準的日本媳婦。

微博博主「女媧的作品」竟然指林志玲在北京國際電影節縮脖子、畏畏縮縮。（翻攝自微博）微博博主「女媧的作品」竟然指林志玲在北京國際電影節縮脖子、畏畏縮縮。（翻攝自微博）

微博博主「女媧的作品」發文，指「林志玲嫁過去（日本）短短幾年，就已經被同化為標準的日本媳婦，以人交談必雙手放胸，低頭哈腰。縮脖子，畏畏（唯唯）諾諾，走路還得是小碎步。當然了，林志玲姐姐模仿能力也非常強，把日本人型態精髓學惟（維）妙惟（維）肖」，林志玲對此特別拍了影片回應，故意縮著脖子，還幽默說：「媽媽真的太久沒當明星了」。

女媧的作品不但嘲諷林志玲的體態舉止，還亂扯：「（林志玲）現在是日本女人：眼神呆沒有光。精神恍惚，沒有一點靈動，更多的是唯唯諾諾的恍惚感，更別提大氣了。不得不晞（唏）噓，林志玲這些年的婚姻生活到底經歷了什麼？」

林志玲拍影片回擊中國酸民。（翻攝自微博）林志玲拍影片回擊中國酸民。（翻攝自微博）

林志玲在反擊影片中，因為天氣太冷忍不住縮起脖子，被提醒之後背上「自信」帆布包，抬頭挺胸，第一名模氣勢全開，背景音樂還特別選用《姐就是女王》惹得大家哈哈大笑，林志玲還俏皮補上一句：但是禮貌蹲可能改不了喔。

台灣第一名模林志玲於2019年閃嫁「EXILE」放浪兄弟的AKIRA，婚後育有1子，婚姻生活幸福美滿。

林志玲依舊保持女神氣場，行為舉止優雅有度。（翻攝自臉書）林志玲依舊保持女神氣場，行為舉止優雅有度。（翻攝自臉書）

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