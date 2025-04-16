洗菜忍6年揭張藝霸凌事跡 女星認了：就是我

張藝人設翻車，洗菜揭好友林姵君曾遭霸凌。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星「洗菜」謝雨芝近日在社群發文，替好友抱不平，直指張藝長期對其友人進行言語霸凌，直言「你在2019年就網路霸凌過我朋友。」面對張藝翻車，她更爽喊，「這個好壞的人終於被大家知道了！」隨後女星林姵君發文證實，自己就是事件中所提的受害者。

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洗菜日前指控張藝過去網路霸凌過林姵君，「只因為她PO了一個搞笑的影片，然後你覺得她在抄襲你。然後你就發限動公審，要你的藝家人（粉絲名）出動。」而事實是林姵君沒看過張藝的影片，只是碰巧發了類似的影片，卻還要一直道歉，洗菜看到朋友受屈忍無可忍。

林姵君（右）出面認了2019年曾被張藝言語霸凌。（翻攝自IG）

洗菜發聲後，林姵君曬出聊天紀錄，截圖中有人詢問洗菜所說的被霸凌對象是否為她，林姵君回說：「嘿對，就是我。」林姵君表示自己無意討論這次的風波，只是被洗菜感動，「這件事都2019過了6年了〜我當下其實也沒有覺得這是什麼事，不過我家人、朋友、観眾們都超級護我，其中最氣的人就洗菜了！」

林姵君直言若有想欺負她的人需要三思，「我有一個會記超久的正義女神朋友，6年算什麼，說不定會記到60年哦！」她也對洗菜喊話：「妳這個護朋友的力氣，能不能至少放一半給自己啦〜」

林姵君（右）出面認了2019年曾被張藝言語霸凌。（翻攝自IG）

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