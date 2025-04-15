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洗菜帶槍參戰 直言：張藝網暴我朋友

「籃球女神」洗菜為了朋友加入批評張藝戰場。（翻攝自IG）「籃球女神」洗菜為了朋友加入批評張藝戰場。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅張藝近幾年朝時尚圈發展，沒想到近日人設大翻車，許多人都出面指控他在私人群組透過影射、冷嘲熱諷的方式對其他網紅進行網路霸凌。張藝雖然在社群平台發長文道歉，但是並沒平息眾怒，反而讓更多人加入戰場，如今「籃球女神」洗菜也在張藝的道歉文下留言，直指：「你在2019年就網路霸凌過我朋友」。

洗菜說朋友被張藝欺負她忍了6年，終於有機會說出來。（翻攝自IG）洗菜說朋友被張藝欺負她忍了6年，終於有機會說出來。（翻攝自IG）

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洗菜說，當初朋友只是po了一個搞笑的影片，張藝就覺得被抄襲，接著發限時動態公審，要「藝家人」出動，朋友很認真地向張藝說真的發是完全沒有看過張藝的影片，也沒有追蹤張藝，更不認識張藝並道歉在接近的時間發出類似影片。洗菜氣呼呼說：「她甚至根本就沒錯還要一直道歉。可能你早就忘記了 但是我一直都記得 等了6年了」最後更爽呼：這個好壞的人終於被大家知道了！

洗菜很開心社會大眾終於知道張藝是個多壞的人。（翻攝自IG）洗菜很開心社會大眾終於知道張藝是個多壞的人。（翻攝自IG）

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張藝先前被爆出在私人群組說許多位網紅壞話，其中包括黃小愛減肥是切胃和買包包、歐娜吃炸雞，還說BLACKPINK成員Jisoo是「破雞喉」，讓許多人對他不滿，痛罵他是個雙面人。

張藝《植不起的實驗室》是他的網路巔峰期。（翻攝自IG）張藝《植不起的實驗室》是他的網路巔峰期。（翻攝自IG）

張藝本名張語申，最開始是自媒體創作者，2016年與「GagaTai嘎嘎台」合作推出《植不起的實驗室》拍攝植物相關影片，後來連女歌手9m88也找他拍MV。2019開始張藝和時尚圈接觸，還曾擔任台北時裝週模特兒。

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