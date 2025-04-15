貴婦奈奈最快下月返台 486先生：橘子，何時要回來？

台北地檢署偵結京華城案等，依收賄等罪起訴柯文哲等人，法務部調查局近日將柯文哲秘書許芷瑜（綽號橘子）列入外逃通緝犯查詢系統。（翻攝自網路）

〔記者林南谷／台北報導〕台北地檢署偵結京華城案等，依收賄等罪起訴民眾黨前黨主席柯文哲等人，柯文哲秘書許芷瑜（綽號橘子）也遭通緝，法務部調查局近日將許芷瑜列入外逃通緝犯查詢系統，消息傳出後引發網路熱議，今（15）日一早爆出逃亡海外逾7年的網紅「貴婦奈奈」蘇陳端有意返台接受調查，意外讓橘子躺著也中槍。

團購電商名人「486先生」陳延昶稍早在臉書發文引述新聞報導：「貴婦奈奈主動聯繫台北地檢署與調查局，表示下個月返台，誠摯配合檢調調查，並表示從未參與診所經營與財務管理。」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：逃亡7年看破苦人生 貴婦奈奈最快下月回台投案

486先生接著跑火全開說：「真相即將大白，真相永遠只有一個！橘子，何時要回來？」爆笑的是，486先生在發文還特別公開一張手拿橘子照片，非常搞笑。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，檢方認為柯文哲涉收受賄賂後交由秘書許芷瑜保管，許芷瑜去年8月出國後，檢察官透過許芷瑜友人要求其返台未果，經合法傳喚仍無正當理由不到庭且拘提無著，依法發布通緝。近日法務部調查局則將許芷瑜列入外逃通緝犯查詢系統，並指出可能潛逃地點為日本或澳洲。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法