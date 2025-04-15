逃亡7年看破苦人生 貴婦奈奈最快下月回台投案

貴婦奈奈逃亡加拿大逾7年。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與男友黃博健、男友父親黃立雄涉經營杏立博全醫美診所吸金2億後逃出境，去年5月黃立雄被遣返回台，至於仍逃亡加拿大的貴婦奈奈，今（15）日傳出有意返國投案，回台時間也曝光。

一早貴婦奈奈被爆厭倦了逃亡海外7年，日前主動和檢調聯繫表達想返國接受調查決心，據了解，她最快將於下個月自加拿大回台投案，而檢調也將啟動後續遣返作業。

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另有消息指出，傳聞貴婦奈奈與黃博健已在加拿大結婚，不過2人已分手，傳她就是沒了牽掛，也為了年邁父母，才一心想回台吐實情。

杏立博全醫美診所登記負責人黃立雄涉夥同其子黃博健（實際負責人）及貴婦奈奈3人，以醫師及網紅部落客身分包裝行銷違法吸金近2億元，卻在2018年間惡意倒閉逃出國，黃立雄妻子黃林麗真則因蓋廟款項糾紛被告詐欺，4人潛逃加拿大被檢方通緝。

黃立雄及黃林麗真後來主動聯繫調查局表示願意返台，經調查局、移民署與加拿大邊境服務局、我國駐加拿大代表處、駐多倫多辦事處共同合作，於去年5月2日由加拿大邊境服務局官員，自多倫多隨機戒護黃立雄夫婦返台。

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