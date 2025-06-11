台灣奶茶一杯800？館長遭轟「出賣靈魂」 中國直播氣炸回應

〔記者林欣穎／台北報導〕「館長」陳之漢昨（10）日搭機到中國上海稱要展開和平之旅，並喊話即將在當地進行直播，抵達上海後連連稱讚，光是廁所就提好幾遍，而聊到中國奶茶時，還說台灣奶茶一杯要價800元台幣，一番言論引發熱論。

館長昨出發中國。（資料照，記者朱沛雄攝）

館長在桃園機場出境前接受訪問，竟稱「中國根本不禁止翻牆」、「只是要額外支付VPN（虛擬私人網路）費用」，便能掌握牆外的網路資訊，儼然形容不同的平行時空。

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館長與當地工作人員、中國導遊討論到中國手搖飲價格，聽到1杯飲料要價20多元人民幣（約83元新台幣）後，隨即表示：「你知道我們台灣有賣奶茶，1杯多少你知道嗎？800元台幣，200元人民幣」，當館長被質疑只挑好的地方拍，他則反嗆：「誰會特地跑到貧民窟」。

800塊奶茶言論隨即被網友轟「出賣靈魂」，館長則開直播氣炸回應表示，其實竹科就有賣這種很貴的奶茶，人蔘奶茶、燕窩奶茶等，指出這種奶茶一直都有，好幾年了。

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