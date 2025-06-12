館長早該去中國 「和平之旅」3天抖內金額曝光

館長的中國「和平之旅」進行到第3日，抖內收入就超過70萬元。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢日前搭機前往中國，還稱次行為「和平之旅」，不知道是太寫意或者對抖內金額太滿意，館長沿途金句狂飆，還稱台灣奶茶要價800元。從他10日在上海浦東機場下飛機之後，就開啟YouTube直播，中間也穿插廣告，吸引近百萬人觀看，目前進行至第3日，抖內金額已超過新台幣60萬元，網友發現這趟旅行的抖內竟然比館長經營健身房還高，覺得館長早就該去中國了。

館長參觀上海城隍廟，特地參拜希望救救柯文哲。（翻攝自YouTube）

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名嘴黃揚明也幫忙盯著館長的抖內，他今（12）日發文表示館長YouTube頻道昨天共有1421筆抖內，換算成新台幣約為34萬1302元，前天是25.6萬元，僅僅兩天就約60萬元。截至今天下午2點前，館長又收到破9萬元抖內，真的是個好生意。

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目前館長已經去過外灘、在各餐廳吃飯、拜了城隍廟，YouTube頻道平均都有上萬人同時在線，今日才第3日，抖內金額約為70萬元，之後館長還要待好幾天，還能繼續賺下去。

館長這次去中國賺的抖內金額比他開健身房還高。（翻攝自YouTube）

這趟中國行不但讓館長賺到抖內，收入甚至比館長經營健身房還高，而且館長也趁機在上海城隍廟參拜，請城隍爺救救柯文哲，真是豐富的行程。

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