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美導演讓世界看見台灣「感謝台灣人」 聞家鄉宵禁喊話要搬來了

《看不見的國家》導演葛靜文。（海鵬提供）《看不見的國家》導演葛靜文。（海鵬提供）

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《看不見的國家》聚焦台灣前總統蔡英文執政8年間的民主實踐，美國導演葛靜文今和製片泰德霍普、馮賢賢、主角之一的立委吳沛憶一同出席記者會，分享影片拍攝歷程與背後初衷，直說最想對台灣人說的就是簡單的一句：「謝謝你們。」相當感性。

啟程來台當天，葛靜文得知家鄉洛杉磯家鄉正發生國民兵進駐、海關執法局突襲的消息，衝擊深重，直說「我在飛機上13個小時沒闔眼，腦中想的都是警車、軍隊、街頭抗爭的影像，這次來台的意義因此變得更深刻。」記者會上聽到加州州長已宣布宵禁，忍不住脫口而出：「我要搬來台灣了！」吳沛憶當場笑說可以帶她去看房子。

從學生時代開始，葛靜文就與台灣結下緣分，她回憶首次來台是1995至1996年間，當時正值台灣民主轉型，「李登輝當總統後，我就想，有一天應該用攝影機拍下他的就職典禮，這念頭一直在我腦中盤旋，因為台灣值得擁有自己的故事。」2016年，她嗅到台灣可能迎來首位女性元首的契機，再度回台拍攝選舉，也因此與製片馮賢賢結識。

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對照當時的台灣與美國政局，她語帶感慨：「美國不幸選出那樣的總統，但我卻有幸見證台灣出現一位非常好的領導人。」她希望透過這部片，讓世界了解台灣民主自由的珍貴，也對抗極權的威脅。「獨裁非常可怕，而民主為什麼重要，從美國現在的樣子就能理解。」

目前《看不見的國家》已在義大利、波蘭等地放映，廣受迴響，也是第一批售出海外版權的市場之一。被問及是否遭遇抗議或威脅，她坦言：「目前很安全，但我大概不能再去中國、香港、澳門。」

作為片中女性政治人物代表，立委吳沛憶笑說：「我可能是最好約的一位。」拍攝橫跨近十年，從幕僚、參選議員到成為立委，吳沛憶感性表示：「這部片不只是記錄台灣的民主，也是讓女性角色被看見。很多年輕人看完都哭了。」

葛靜文也透露，劇組拍下了許多珍貴片段，「比我想像多很多」，甚至有把自己在大學時期於台灣拍下的老照片。最終選擇把鏡頭聚焦於受訪者身上，因此無法全部納入成片，直說：「因為這是台灣的故事，而不是我個人的。」《看不見的國家》將於6月13日在台上映。

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