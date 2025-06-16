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館長去中國治好三字經病 回台馬上發作被嗆4字

「館長」陳之漢結束6天5夜上海行程，15日晚間搭機返台。（記者朱沛雄攝）「館長」陳之漢結束6天5夜上海行程，15日晚間搭機返台。（記者朱沛雄攝） 

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢結束6天5夜中國行，15日晚間返國，入境時他向隨行記者提到有人在他的直播間嗆聲要對他丟東西，「我非常期待，我他X等妳啦青鳥！蛤啦！我等你，我非常期待，他X的！子彈都吃過了，會怕你丟東西？」被酸一回台灣，狠勁全回來。

媒體人、電視名嘴張宇韶在臉書發文表示，館長一回台灣就髒話連篇，去中國治好的三字經病馬上發作，「各位知道他這個叫什麼嗎？欺善怕惡，而且軟土深掘，這種人就是超速啦，隨時都可能翻臉翻車，毫不意外。」

相關新聞：狠勁和髒話全回來啦！館長深夜返台怒吼：民進黨是騙子！

館長10日展開6天5夜中國直播行，卻因過度吹捧中國人事物引發批評，不只台灣網友，大批中國網友也直呼看不下去。除此之外，此行館長鮮少在鏡頭前飆粗口，「請」、「謝謝」、「對不起」更是掛嘴邊，被酸到中國後像是「換了個人」，館長對此回應稱「這叫做人處事」。

相關新聞：別想迷惑台灣民眾！ 她戳破中共伎倆

館長在機場大廳接受媒體聯訪時稱，此行讓他對中國大改觀，「這一趟的心得就是我希望全台灣的人民，可以用你自己的腳前往大陸，用你的眼去看看民進黨所謂的落後、沒有建設、沒有民主的中國大陸，用你的耳朵去聽聽看那邊的人民對我們台灣人感覺怎麼樣，再用你的鼻子跟嘴巴嘗盡中國的美食……」，說到這邊，館長火氣突然上來，拉高分貝怒吼：「你就會了解，民進黨就是個騙子！」

館長還說被綠營的人攻擊是他的榮耀，「我不在乎，不然我就不會去了。台灣他說了算啊？台灣是台灣人的！不是民進黨的！」。而館長在說這些話的同時，臉可以看出來非常臭，顯然對網路上近日的批評相當不爽。

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