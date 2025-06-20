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《釣魚迷日記》導演栗山富夫罹癌去世 享壽84歲

電影《釣魚迷日記》系列導演栗山富夫因淋巴癌過世。（翻攝自X）電影《釣魚迷日記》系列導演栗山富夫因淋巴癌過世。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾執導《釣魚迷日記》系列電影的導演栗山富夫今（20）日傳出過世消息，松竹藝能證實此事，並表示栗山富夫於本月18日死於淋巴癌，關於葬禮部分家屬表示將低調舉行。

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松竹在宣布栗山富夫過世消息時，也表示：「感謝大家對導演栗山富夫的關心，在此代表家屬宣布栗山先生因淋巴癌過世，享壽84歲。根據逝者本人的意願，未來葬禮將以私人形式舉行，盼各界諒解。於此同時謝絕所有祭品、鮮花、唁電、奠儀。」

《釣魚迷日記》系列電影由西田敏行（右）、三國連太郎主演。（翻攝自X）《釣魚迷日記》系列電影由西田敏行（右）、三國連太郎主演。（翻攝自X）

栗山富夫於1965年加入松竹公司，他最著名的作品就是改編自同名漫畫的電影《釣魚迷日記》系列。《釣魚迷日記》為山崎十三與北見健一的漫畫作品，自1979年開始在小學館連載，曾獲得第28屆小學館漫畫賞。作品內容描述萬年上班族「濱崎傳助」釣魚時發展的各項遭遇。電影系列由西田敏行、三國連太郎擔任主演，兩位主演亦已離開人世，令人不勝唏噓。

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該系列電影作品在二十多年間推出共22部作品，其中包含兩部特別篇，2002年也由東映製作成動畫作品。

導演栗山富夫曾以《祝辞》獲得藝術鼓勵新人獎。（翻攝自X）導演栗山富夫曾以《祝辞》獲得藝術鼓勵新人獎。（翻攝自X）

栗山富夫生於1941年2月20日，1965年進入松竹，1983年以電影《いとしのラハイナ》出道，1985年電影《祝辞》獲得藝術鼓勵新人獎，《釣魚迷日記》系列電影則是他最出名、最受重視的經典作品。

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