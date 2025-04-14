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盛傳接棒曾國城《一字千金》？大霈吐邀約內幕看好「這2位」

公益大使李霈瑜邀請全民行動，讓環境永續成為日常。（自然環資基金會提供）公益大使李霈瑜邀請全民行動，讓環境永續成為日常。（自然環資基金會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾國城近年憑《一字千金》二度拿下金鐘主持人獎，怎料日前卻因失言風波黯然下車。昨傳出謝哲青、大霈與「Sandy」吳姍儒等人為接任人選，繼吳姍儒否認收到邀約後，「大霈」李霈瑜今（14）出席公益活動也鬆口接棒可能。

相關新聞：吳姍儒爆積極爭取《一字千金》主持 嚴肅喊：沒爭奪過任何工作

相當重視環境議題的大霈，看到珊瑚公益保育的捐款活動主動投入捐款，她表示早期砸錢在潛水，每個月捐出800，現在則提升到1500元。而日前台股股災讓不少藝人身受其害，大霈表示，自己疫情投入航運股買了教訓，如今僅有幾張領配息的股票，舞台劇排練時看到楊奇煜跟陳大天盯著手機沈默不語，更加慶幸自己不善投資躲過一劫。

大霈至今沒有收到公視《一字千金》主持邀約。（記者傅茗渝攝）大霈至今沒有收到公視《一字千金》主持邀約。（記者傅茗渝攝）

大霈忙舞台劇演出外，手上更擁公視《換個爸媽過幾天2》、Taiwan Plus的英文節目，可說是行程滿檔，對於接棒《一字千金》，大霈表示至今未收到公視邀約，也有看到網路熱烈討論接棒人選，不過她自謙國文能力太差，需要有利的搭擋才有信心承擔主持棒，她透露私下是節目粉絲，轉到都一定會收看，很看好好友視網膜及葉欣眉成為有利候補人選。

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