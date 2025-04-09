吳姍儒爆積極爭取《一字千金》主持 嚴肅喊：沒爭奪過任何工作

〔記者侯家瑜／台北報導〕曾國城近年憑《一字千金》二度拿下金鐘主持人獎，怎料日前卻因失言風波黯然下車。昨傳出謝哲青、大霈與「Sandy」吳姍儒等人為接任人選，其中吳姍儒被指態度最積極，甚至被形容搶工作。對此，她今（9日）出席冰品活動時回應：「此生從沒為自己爭奪過工作。」

吳姍儒被指積極爭取《一字千金》主持棒，今露面澄清。（記者潘少棠攝）

吳姍儒被指積極爭取《一字千金》主持棒，今露面澄清。（記者潘少棠攝）

針對外界揣測她積極爭取《一字千金》主持棒，吳姍儒澄清：「節目不是我說了算，他們有自己的決策團隊。我真的要看時間安排，另外兩個節目都還沒播出，大家以為我很空，其實沒有。我自己也很愛《一字千金》，是一個很棒的節目，但節目出什麼招、怎麼安排，都是他們的專業決定。」

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吳姍儒被指積極爭取《一字千金》主持棒，今露面澄清。（記者潘少棠攝）

對於被說「搶人工作」，吳姍儒則直言相當錯愕：「原來有這種說法？我從來沒有做過這樣的事。」強調自己從不主動爭奪任何工作機會，盼外界不要過度解讀。

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