（影）鍾明軒氣炸 點名4網紅故意抹黑抹紅「社群卡位」

鍾明軒發布新片，討論自己先前上Podcast節目卻遭惡意曲解的事情。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬網紅鍾明軒日前因在Podcast節目《百靈果News》，表示自己在語言學校的時候因為同學不知道Taiwan所以他用「Chinese culture（中華文化）」輔助解釋，沒想到這個片段竟然被惡意剪輯、斷章取義，讓鍾明軒氣到大喊：NCC在幹嘛？

鍾明軒點名4位網紅，認為他們出面以分享經驗之名對他抹黑、抹紅。（翻攝自YouTube）

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鍾明軒今（25）日晚間發布新影片，表示「又來了，每次一睜眼就是網路上無止盡的謾罵跟斷章取義。原本只是分享我的旅行經驗，卻被惡意剪輯、曲解、攻擊，這次連同行也要跟著踩一腳，社群卡位得有夠Gorgeous～」。

鍾明軒認為自己原本只是分享旅行經驗，卻被惡意剪輯、曲解、攻擊。（翻攝自YouTube）

鍾明軒指不少創作者不約而同表明立場，發表「用自身經歷包裝，但實質上是踩我一腳、暗諷我、推波助瀾的文章」，其中就包括阿滴、異色檔案DK、Rice & Shine、旅遊真台灣等人他在影片中說話聲音愈說愈大聲，一度聲音還分岔，因為他認為出來對他指手畫腳的人裡面不乏已經是知名者、意見領袖，他認為這些人的「指教」都是為了「社群卡位」。

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鍾明軒一度氣到問：NCC在幹嘛？（翻攝自YouTube）

他表示，感謝這些人再度讓我看清人性的荒謬，這些人不僅僅是他「清醒」活著的動力，更是活在世上少數僅有的樂趣。

接著鍾明軒透露自己又要出國的消息，然後很認真地說：我會回來！他表示這次他決定逃到德國喘口氣，請酸民不用說：「不用回來了」，等他享受完個人時光，一定會回台灣。

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