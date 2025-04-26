永野芽郁爆不倫新戲狂被砍 日媒揭她最慘下場

永野芽郁爆出不倫風波，新劇《新聞主播》也受波及。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女星永野芽郁日前與40歲已婚男星田中圭爆出不倫戀，甚至和韓國鮮肉男星金武俊傳出交往，即使3人皆否認傳聞，但永野芽郁的形象仍一落千丈，而她的新劇《新聞主播》也遭受波及，日媒更分析了她可能面臨的最慘下場。

相關新聞：永野芽郁愛插足？昔曖昧坂口健太郎 正牌女友高畑充希氣到封殺

請繼續往下閱讀...

永野芽郁在《新聞主播》中擔任女主角，金武俊則是配角，雖然電視台曾回應，「現階段對永野芽郁的演出不會有任何變動」，但日媒卻不看好她的後續發展，認為電視台的說法不見得能全信，最慘的情況恐怕是永野芽郁跟金武俊雙雙被劇組撤換。

日媒進一步觀察該劇最新播出的預告指出，永野芽郁在第三集的預告中，被大幅減少到約僅剩2秒鏡頭，似乎間接暗示電視台正逐步減少她的畫面。不過日媒也推測，由於該劇男主角是由有「收視保證」之稱的阿部寬主演，若能穩住收視率，電視台也許就不會讓人下車。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法