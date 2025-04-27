Lady Gaga將來台開唱？主辦方給出回竟是「這樣」

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕流行天后Lady Gaga（女神卡卡）近年忙於電影拍攝，音樂上也以電影與爵士專輯為主，今年終於推出全新專輯《狂亂》，回歸許多早期粉絲最愛的流行曲風，日前也在Coachella（科切拉）音樂節大放異彩。近日似乎有粉絲傳出Lady Gaga睽違13年有望來台舉行演唱會。對此，主辦單位也給出了回應。

Lady Gaga被傳出將來台開唱。（翻攝自IG）

Lady Gaga最新巡迴演出《The Mayhem Ball》將在今年7月開跑，5月也將在新加坡舉辦演唱會，有粉絲傳出巡演亞洲場應包括日本、韓國及台灣台北，又加上近日在台北捷運站也刊登出Lady Gaga新加坡演唱會的資訊，讓不少台灣歌迷更深信女神有望來台，但「目前尚未證實，需等待官方公告」。

請繼續往下閱讀...

Lady Gaga歐美巡演及新加坡演唱會公布。（翻攝自IG）

不過，根據《ETtoday星光雲》報導，主辦單位「LIVE NATION」（理想國）表示，為了慶祝Lady Gaga將在新加坡舉辦演唱會，所以才會在北捷刊登廣告，目前並無來台開唱的資訊公布。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法