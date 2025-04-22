中山美穗告別式眾星哀痛 小泉今日子悲訴悼詞

中山美穗的家人為她舉辦了非公開的告別式。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女演員兼歌手中山美穗2024年12月6日在東京澀谷家中身亡，享年54歲。今（22）許多與中山美穗有交情的藝人都參加了她的非公開告別式，中山美穗的非公開告別式於東京國際論壇舉行，明星好友小泉今日子、《情書》導演岩井俊二、豐川悅司、永瀨正敏、香取慎吾、森口博子等人都前往悼念。

中山美穗的親屬所舉行的告別式名為「謝謝妳，美穗～妳的故事不會終結」，儀式會場擺放著中山美穗的遺照，四周還有她喜愛的紅色大理花等5000朵花卉布置，並展出她出道至近年所穿著的衣服、照片等。

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中山美穗的告別式中有她的巨幅遺像及許多花朵。（翻攝自X）

由小泉今日子讀誦的悼詞中提到「親愛的中山美穗小姐，我們第一次見面是在電視台的休息室，當時我們兩人共用一個小房間，妳很害羞，16歲的妳連笑起來都很緊張，我們就像受驚嚇的小貓咪一樣，不知道往哪裡走，跳進了陌生的世界。」小泉今日子認為中山美穗的眼睛是她的魅力所在，彷彿能顯示出強烈意志，兩人成為好友之後，度過了許多快樂的時光。後來兩人進入不同人生階段，見面的機會也變少，但彼此都知道心裡有很多話想向對方傾訴。

小泉今日子跟中山美穗是非常要好的朋友。（翻攝自X）

小泉今日子讀悼詞忍不住哭泣起來，她表示自己沒有想到會站在祭壇前和中山美穗告別，明明她是這麼棒的歌手、模特兒、演員，卻如此年輕就離開世界，她很感謝中山美穗帶來了一個充滿愛的環境，這是一件既簡單而又困難的事。

中山美穗的妹妹中山忍。（翻攝自X）

中山美穗的妹妹中山忍談到姊姊時，也不禁淚流滿面表示姊姊是個溫柔的人，家中的三兄妹只要發生事情，中山美穗總是會說「別擔心，我會保護妳和弟弟」，帶給她相當大的力量。當中山美穗突然離開人世，中山忍感到衝擊與迷惘，不知道未來的路要怎麼走，內心充滿不安與孤單。

經典電影《情書》導演岩井俊二。（本報資料照，記者潘少棠攝）

曾與中山美穗合作電影《情書》的導演岩井俊二也在告別式分享了兩人之間的故事，中山美穗當時參加試鏡時，就散發出一種神秘且難以接近的氣場，讓岩井俊二非常確定她就是飾演「藤井樹」與「渡邊博子」的最佳人選。岩井俊二也回憶，當時中山美穗告訴他：「我其實不太喜歡電影」，令岩井俊二感到驚愕，但最後中山美穗還是完美的演繹了電影裡的角色，他也以《情書》這個「寫給天國之人的信」的故事當作悼詞的部分內容，岩井俊二說，他沒有寫信，而是把想跟中山美穗講的話用Line傳給她。

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