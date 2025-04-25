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許藍方自爆腦內有動脈瘤 坦言：早已立好遺囑

許藍方在社群發文自曝腦內有一顆動脈瘤。（翻攝自臉書）許藍方在社群發文自曝腦內有一顆動脈瘤。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「最美性學博士」許藍方除了經營自媒體之外，也經常上節目分享生活經驗，他曾和5566成員王少偉傳出緋聞，也因此聲名大噪。今（25）許藍方在社群發文自曝「我住院了，也出院了」，更說自己腦內有一顆動脈瘤。

許藍方說，她曾因某次昏倒的機緣下做了腦部核磁共振，意外發現腦內有一顆動脈瘤，雖然說是十多年前的事，但這些年她早已學會與動脈瘤和平共處，更體會到「放手，有時比執著更能讓人完整」、「很多事，在生死面前，真的沒那麼重要」。

許藍方十多年前就知道自己腦內有一顆動脈瘤。（翻攝自臉書）許藍方十多年前就知道自己腦內有一顆動脈瘤。（翻攝自臉書）

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今年初許藍方追蹤腦部狀況時，發現腦內動脈瘤已增大，進入醫療必須介入的地步，經過血管攝影確認，進行了栓塞手術，一切都很順利，動脈瘤目前已經穩定控制，她也平安出院休養。

許藍方表示原本應該每年都做動脈瘤追蹤「但人性總有點犯賤，我們很容易存在『不看（醫生）不做（檢查）就沒事』的僥倖心態」，她也坦承術前聽醫師說時，心裡難免有擔心和恐懼，當寫下遺囑、簽下名字的剎那，她發現自己沒有遺憾，反而很滿足。

許藍方坦承寫下遺囑、簽下名字的剎那，心中沒有遺憾，反而很滿足。（翻攝自臉書）許藍方坦承寫下遺囑、簽下名字的剎那，心中沒有遺憾，反而很滿足。（翻攝自臉書）

因為擔心說出病況會造成「戲劇化的場面」，所以許藍方秉持「生病不是舞台，只是人生中很平凡的一段」的心態，選擇安靜面對。如今說出來，希望能提醒一些人「身體會壞、情緒會掉、人生會有低谷，這都沒什麼，重要的是你還在這裡，好好活著」。

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