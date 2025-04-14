《九如一家人》黃冠智演「歹囝」遭毒打 遇李杏走回正途

〔記者傅茗渝／台北報導〕黃鐙輝與李杏主演的大愛劇《九如一家人》，首集開場就是兩人婚禮上，李杏飾演的「玉薰」爸媽不贊成婚事沒有出席，讓婆婆范瑞君乾等，結完婚第一天就上班還被芳療的同事冷嘲熱諷，黃鐙輝飾演的「楊九如」隱瞞更生人的往事，夫妻倆更是婚後就大吵，沒想到黃鐙輝一個眼神就感動了李杏，第二集片尾播出的彩蛋，讓是讓網友說「彩蛋太感人了，歡迎回家，有被觸動到，爆哭！」。

黃冠智劇中遇到李杏滿足自己渴望家的感受。（大愛提供）

週一播出第三集，黃冠智在劇中飾演的「阿豪」，會在醫院裡跟李杏相遇。黃冠智說，拍大愛劇沒辦法用「三字經」「四五六七言絕句」的髒字表演強化逞兇鬥狠，要呈現出「歹囝」的方式，他的眼神相當有戲，結果一遇到李杏，竟然就喊她「阿母」。在劇中黃冠智要詮釋一位從小就缺愛，成長過程一直遭到爸爸家暴，遇到孫鵬之後以為自己只能「走壞路」，直到遇到李杏才滿足自己渴望家的感受走回正途。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：小禎節目搶攻電視台市場 想改造胡瓜「讓大家看他帥氣的一面」

黃冠智印象最深刻的一場戲是他在監獄中說的一句話「阿母，我用眼神殺死我爸了」。劇中他遇到父親，想動手時剛好因為其他案子被警察逮捕，才沒有釀下大錯。黃冠智看到劇本中黃鐙輝跟李杏不斷吵著要離婚，但最後兩人還是恩愛夫妻，去年才剛結婚的黃冠智對劇中的夫妻相處之道，有感而發的說「這是新婚夫妻需要去學習的，即便現在到未來都是」。

《九如一家人》由蕭閎仁唱臺語主題曲《我攏知影》，「武渡羽」的小羽唱國語片尾曲《螢火微光》，皆由陳建寧擔任製作人一手包辦。（大愛提供）

《九如一家人》的主題曲、片尾曲，是同一首歌，不同編曲與與填詞，由蕭閎仁唱臺語主題曲「我攏知影」，「武渡羽」的小羽唱國語片尾曲「螢火微光」，完全不同風格，都是由陳建寧擔任製作人一手包辦量身打造。陳建寧說「F.I.R.+武渡羽」不同世代的合作，融合不同觀點打開音樂視野，陳建寧想做出更有世界觀的音樂。蕭閎仁看了歌詞之後覺得不但是跟劇情是有緊密聯結的「部份歌詞寫的好像有符合他自己的某些人生階段」，是一首讓他很有感覺的臺語歌。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法