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雞排妹罕曬日籍老公正面照 Akira搞錯1事讓她傻爆眼

雞排妹罕曬日籍老公正面照 Akira搞錯1事讓她傻爆眼

〔記者侯家瑜／台北報導〕「雞排妹」鄭家純2022年與日籍老公Akira登記結婚，婚後生活幸福低調，夫妻感情穩定，鮮少公開放閃。她今（15日）難得透過社群曬出與老公的約會照，不僅曝光Akira正臉，還附上一段夫妻間爆笑對話，閃度破表又笑果十足。

「雞排妹」鄭家純婚後鮮少公開放閃。（翻攝自臉書）「雞排妹」鄭家純婚後鮮少公開放閃。（翻攝自臉書）

鄭家純分享與老公甜蜜約會的照片，並透露兩人討論生日慶祝安排時的趣事，「我們生日在同個月份，要不要以後都慶祝一次就好了？」沒想到Akira回應：「嗯嗯，雙子座跟獅子座～」，她傻眼糾正：「我是處女座，雙子座是誰？」瞬間引爆網友笑點，直呼夫妻互動超可愛。

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粉絲們也在留言區狂刷「糟了，要不要報警」、「求生欲是0」、「這算盤沒跪個兩天一夜說不過去」、「還是他是說希望有雙子」，鄭家純一向大方分享生活，這次難得放閃老公正面照，甜蜜又幽默的互動也再次圈粉無數，顯見兩人婚後生活相當恩愛又充滿笑聲。

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