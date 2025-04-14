小禎節目搶攻電視台市場 想改造胡瓜「讓大家看他帥氣的一面」

小禎自稱是超狂美妝控。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕小禎主持的時尚美妝節目《女神在線》自開播以來深受年輕觀眾喜愛，YouTube訂閱數突破7萬、觸及人次超過1600萬，如今更將從網路進軍電視，4月15日起每週二晚間10點於三立都會台播出，正式台網雙平台聯播。

對於節目「升級」上電視，小禎笑說：「現在大家都往網路跑，結果我們竟然從網路回到電視，還蠻反潮流的！」她也感謝團隊與觀眾一路支持，直呼能讓更多人接觸時尚與美妝，是她最大的成就感。

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小禎（右）主持的時尚美妝節目《女神在線》深受年輕觀眾喜愛。（三立提供）

私下的小禎其實是超狂「美妝控」，不只天天追蹤KOL和品牌消息，新品一出也一定親自試用，還笑稱錄影根本是開驚喜包。她也分享自己的時尚哲學：「不一定要貴才叫時尚，聰明穿搭才是真本事！」甚至推薦大家別忘了二手精品市場，「有時候會挖到寶喔！」

至於未來節目有沒有可能請老爸胡瓜來改造造型？小禎秒回：「超想！我想幫我爸來個大變身，讓大家看看他帥氣的一面啦！」

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