「韓籍新援」廉世彬遭小紫突襲 台上嬌羞親臉畫面曝光

廉世彬首次亮相便連續三天參與應援。（樂天桃猿提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天桃猿「猿來瘋」主題日熱鬧登場，「韓籍新援」廉世彬首次亮相便連續三天參與應援，13日更見證球隊以4比2拿下勝利。回顧這幾天的經歷，世彬開心表示：「連續三天比賽，真的很想贏。最後一天終於贏了，真的很幸福！以後想多感受勝利的幸福！」

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在主題日活動中，世彬連兩天擔任一日店長，對她而言是一大挑戰，「其實壓力滿大的，因為我個性比較內向，在韓國也沒經歷過這種事，會擔心自己賣不好商品。」所幸在粉絲熱情支持下，她漸漸放下緊張，笑說：「看到大家願意購買商品，讓我鼓起勇氣和大家互動，真的很感謝他們的支持，我會繼續努力的！」透露每天結束後，最期待的就是躺下來滑手機，看看粉絲上傳的照片，「那種感覺真的是最棒的！」

廉世彬遭小紫突襲親臉。（樂天桃猿提供）

13日的應援過程中，更出現一個驚喜插曲，樂天女孩小紫突然親了世彬臉頰，讓現場粉絲尖叫連連。小紫笑說：「當時只是想嚇嚇她，沒想到她發現我嘟嘴後，竟然把臉湊過來，既然她這麼大方，我也就送她一吻。」親完後，她還告訴世彬這是生日禮物，世彬也回以愛心手勢，互動相當可愛。

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此外，世彬也在後台享用自己最愛的雞排，「我真的很喜歡，是我自己買的，哈哈！」她還首度嚐試了台灣特色小吃鴨舌，「剛看到時有點被嚇到，形狀好特別，吃起來味道也讓我大吃一驚！」這次的文化體驗成了她在台灣的難忘回憶。

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