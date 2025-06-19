才送別舊愛天殘！賀瓏被拍與Albee日本牽手放閃

〔記者侯家瑜／台北報導〕喜劇演員賀瓏近日被拍到與同事Albee同遊日本大阪，兩人在觀景台互動親密、牽手自拍，宛如熱戀情侶。巧合的是，前緋聞對象天殘4月生日當天輕生，生前發文「好的前任應該像死了一樣」引發聯想，賀瓏所屬公司目前未回應。

喜劇演員賀瓏近日傳出緋聞。（薩泰爾提供）

單口喜劇演員天殘今年4月驚傳生日當天陳屍台北市某公寓頂樓，消息震驚演藝圈。當天她在IG排程發文寫下「好的前任應該像死了一樣」，引發外界聯想是在暗指前緋聞男友賀瓏。事件後賀瓏始終未公開發聲，僅低調現身她的告別式，形象備受關注。

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事隔兩個月，近日有網友在日本大阪巧遇賀瓏與女星Albee（范乙霏），兩人現身梅田藍天大樓觀景台，一身輕便打扮、互動甜蜜親暱，甚至有牽手、捧臉自拍等親密舉動，宛如熱戀情侶，畫面曝光後立刻引發網友熱議。

針對賀瓏與Albee的緋聞情事，賀瓏所屬的薩泰爾娛樂尚未做出正式回應。是否真如外界揣測再度陷入新戀情，也讓外界持續關注。

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