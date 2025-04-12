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娛樂 電視

廉世彬首場應援畫面超香 收粉絲「烤全雞」驚呆

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天韓籍女孩廉世彬11日首次登上樂天桃猿的應援舞台，她的亮相引爆球迷熱潮。對於上場心情，廉世彬笑說：「今天是第一次出場，比預期的還要有趣和興奮！不過，我覺得有些應援歌有點混淆，未來我會更加努力背下來，和粉絲們一起開心地應援！」

廉世彬首場應援，導播給她的鏡頭長達67秒。（樂天桃猿提供）廉世彬首場應援，導播給她的鏡頭長達67秒。（樂天桃猿提供）

許多粉絲得知廉世彬要應援後，紛紛送上美食。廉世彬透露，今天品嚐了珍珠奶茶和美味的烤全雞。不過，當她看到送來的烤全雞時，驚訝地說：「這是我活到現在第一次看到整隻烤雞，雞上還掛著頭呢！真的是嚇了一跳！」雖然份量巨大，世彬有吃到一些，但還是沒能吃完，她表示：「真的非常感謝粉絲們的照顧！」

廉世彬首場應援，導播給她的鏡頭長達67秒。（樂天桃猿提供）廉世彬首場應援，導播給她的鏡頭長達67秒。（樂天桃猿提供）

樂天女孩的「韓籍三本柱」廉世彬、河智媛和禹洙漢原定於3月30日主場開幕戰合體應援，卻因天氣原因延賽。4月11日廉世彬率先登場，連續三天應援，接下來4月18日，這三位「韓籍三本柱」將在粉絲最愛的「上班族趴」全員到齊，為球迷帶來更精彩的應援！

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