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娛樂 最新消息

李珠珢「台灣全經紀約」內幕曝光 原來除了她還有這「5位」

「AI女神」李珠珢在台隸屬富邦育樂。（翻攝自IG）「AI女神」李珠珢在台隸屬富邦育樂。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣職棒啦啦隊今年加入許多韓援，其中「AI女神」李珠珢因與富邦悍將簽下「台灣全經紀約」，而引起熱議。根據《三立新聞網》報導，有相關人士曝光，原來不只李珠珢，還有另外「5位」韓援也簽下了在台的全經紀約。

據了解，李珠珢與富邦談下的全經紀約，代表她只要身處台灣，一切活動及肖像權都會經由富邦育樂處理，除此之外，中信兄弟「Passion Sisters」韓援邊荷律、李丹妃，樂天女孩河智媛、廉世彬和禹洙漢，也都分別和經紀公司簽下「台灣全經紀約」。

中信兄弟「Passion Sisters」韓援邊荷律（左）、李丹妃（右）。（翻攝自IG）中信兄弟「Passion Sisters」韓援邊荷律（左）、李丹妃（右）。（翻攝自IG）

樂天女孩韓援河智媛（左）、廉世彬（中）和禹洙漢（右）。（翻攝自IG）樂天女孩韓援河智媛（左）、廉世彬（中）和禹洙漢（右）。（翻攝自IG）

此外，擁有超高人氣的李多慧，任何在台發展相關事物都需經過韓方授權，屬於「韓國全經紀約」；李雅英雖隸屬韓方經紀公司「ONEPICK」，但關於在台發展活動，則委託給台灣「一選娛樂」處理；安芝儇和南珉貞隸屬韓國公司「2S SPORTAINMENT」，由經紀人在台灣接洽相關工作。

在台發展高人氣韓援李多慧（左起）、李雅英、安芝儇和南珉貞。（翻攝自IG）在台發展高人氣韓援李多慧（左起）、李雅英、安芝儇和南珉貞。（翻攝自IG）

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