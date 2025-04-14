徒步走280公里 ！源少年隊長途中崩潰了 暴哭猛打電話

黃莑茗徒步挑戰280公里。（種子提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕AcQUA源少年隊長黃莑茗退伍後歸隊，近日也展開徒步挑戰，從台南走到台北，走了280公里，歷時10天完成旅程，沿途受到不少民眾鼓勵，有人送上番茄打氣、幸運歌迷合影並提供物資，計程車司機也熱情關心，讓他在漫長的路途中感受到滿滿善意。

他也收到團員以及許多藝人朋友的支持，途中發生小插曲，連假訂房遭取消，卻因連假期間旅宿爆滿，一度差點露宿街頭。獨自面對突如其來的變故，焦急又疲憊的他忍不住落下淚來。但他沒有放棄，打起精神一家一家地打電話，終於在晚上找到一間有空房的旅館，驚險化解危機。他將徒步影片日更於社群，引發熱烈關注，網友大讚其毅力，紛紛加入追蹤。

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黃莑茗徒步挑戰280公里。（種子提供）

本月14日他推出全新單曲〈最佳隊友〉，這首歌曲是他為了hidol網劇「我的年下守護男」量身打造的插曲，由他親自擔任作詞、作曲、並獻聲，黃莑茗提到為了更貼合戲劇的內容，花了長時間多次反覆讀了劇本，也多次修改了將近30種版本，最後找到最適合的音樂版本。

黃莑茗特別找來音樂圈好友藍祥源 Zack Lan與他共同填詞，由於他擔任配唱製作人一職，讓他在錄音時面臨極大挑戰，需一邊聆聽一邊演唱，精準掌握每句歌詞的語氣與唱腔，詮釋出青春快樂的氛圍。他也分享最難忘的錄音經驗：「錄了近八小時，最難的是如何維持情緒狀態、讓嗓子不啞，希望呈現出最完美的狀態。」

黃莑茗徒步挑戰280公里。（種子提供）

封面照的發想也是黃莑茗親自策畫， 配合歌曲氛圍選在華山大草原拍攝，拍攝前團隊一度擔心連日大雨影響進度，所幸當天迎來豔陽好天氣，順利開拍。看似輕鬆的姿勢其實充滿挑戰，黃莑茗笑說：「我的眼睛從小就怕光，在太陽底下很容易變成瞇瞇眼。又因為不能墊東西在脖子後，只能靠自己用力撐著抬頭看鏡頭，撐到脖子都爆青筋了，還要同時傳達情緒、用眼神詮釋青春快樂的感覺，真的蠻有挑戰性的。」

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