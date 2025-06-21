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hito頒獎》Energy《星期五晚上》奪百首單曲冠軍 Toro缺席原因催淚

Energy今晚得到多項獎，不過領獎時台上僅出現3位團員。（記者王文麟攝）Energy今晚得到多項獎，不過領獎時台上僅出現3位團員。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕〕「2025 hito流行音樂獎頒獎典禮」今（21日）晚在小巨蛋登場，已入圍本屆金曲獎兩大獎的Energy，今晚得到多項獎，其中並以《星期五晚上》獲得百首單曲冠軍，不過領獎時台上僅出現3位團員，坤達早有預告因為其他既定工作無法出席典禮，但Toro的缺席，原因讓人聽了有點難過。

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Energy上台領獎，團長牛奶表示，坤達因為節目錄影不克前來，另外，Toro缺席領獎，是因為家人重病，Toro稍晚仍會歸隊，盡力完成hito流行音樂獎演出，演出後會再立即返回醫院陪伴久病家人走最後的旅程。

Energy今晚得到多項獎，不過領獎時台上僅出現3位團員。（記者王文麟攝）Energy今晚得到多項獎，不過領獎時台上僅出現3位團員。（記者王文麟攝）

至於重病的家人和Toro的關係？相信音樂回應：「是關係很好的親戚，Toro現在全心陪伴，希望留給他一些空間。」

Energy回歸歌壇後成績出色，今晚牛奶也感謝歌迷支持，「讓我們不是只是活在過去的團體。」

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