恭喜！賴慧如爆乳婚紗激吻帥尪 胡瓜證婚不怕離婚魔咒

台語歌手賴慧如今晚與老公劉家銘在台北補辦浪漫婚宴。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手賴慧如今晚與老公劉家銘在台北補辦浪漫婚宴，現場席開50桌，她稍早身穿爆乳婚紗亮相，與老公甜蜜激吻放閃光。

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賴慧如坦言壓力大，在婚禮前兩天不小心感冒了，所以聲音聽來有點沙啞。

台語歌手賴慧如今晚與老公劉家銘在台北補辦浪漫婚宴。（記者潘少棠攝）

身穿爆乳婚紗的賴慧如，自豪稱開場的婚紗全台灣沒人穿過，「這一套光是租金就是10萬塊，有燈條在裡面！」打趣很怕出場的時侯會被電到。

至於現在的心情？賴慧如表示：「其實到昨天還很不真實，婚禮大概籌備了快一年，畢竟我們是第二次了吧，所以名單要挑選一下！」師父胡瓜將擔任證婚人。

台語歌手賴慧如今晚與老公劉家銘在台北補辦浪漫婚宴。（記者潘少棠攝）

賴慧如笑說：「他昨天很緊張打給我，問我要講什麼，他說唯一只當過一次的證婚人就是董哥，可是離婚了，確定還要我來嗎？」賴慧如對此沒在怕，笑稱跟老公感情「好的很」。

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