好萊塢終於告AI公司侵權！迪士尼與環球聯合提告

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼與NBC環球於美國時間週二（10日）在加州中區聯邦地方法院對生成式AI新創公司Midjourney提起訴訟，指控其侵犯著作權，成為首批對生成式AI公司採取法律行動的好萊塢大型影業公司。他們指出，Midjourney的官方網站上「展示了數百張、甚至上千張由其圖像服務依用戶要求生成、且侵犯原告版權作品的圖像」。

訴狀中列出了多張具體示意圖片，包括死侍與金鋼狼、鋼鐵人等漫威角色，還有《星際大戰》中的黑武士、尤達、R2-D2、C-3PO等角色，以及《冰雪奇緣》的艾莎與雪寶、《辛普森家庭》角色；皮克斯的巴斯光年與閃電麥坤；環球影業則包括夢工廠的《馴龍高手》角色、《史瑞克》以及《神偷奶爸》系列中的小小兵等。

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根據訴訟文件中的資訊，Midjourney創立於2021年，2023年營收突破2億美金（約台幣59.74億元），2024年9月用戶數已達2100萬，據稱該年營收也達3億美金（約台幣89.61億元），其AI圖像生成器則於2022年2月首次推出。

迪士尼與NBC環球在訴狀中指出：「Midjourney擅自使用原告的版權作品，並生成包含迪士尼與環球知名角色的圖像（未來還可能包括影片），完全未對這些角色的創作投入任何成本，堪稱是最典型的版權寄生者與無底線的抄襲者。」

兩家公司也強調：「盜版就是盜版，無論是透過AI或其他技術生成的侵權圖像或影片，都構成侵權行為。Midjourney的行為不僅侵占迪士尼與環球的智慧財產權，更威脅到美國著作權法賦予創作激勵的根基，而這正是美國在電影、電視與其他創意藝術領域領先全球的根本原因。」

他們怒批該公司的非法營利模式與對美國著作權法的蔑視，對美國電影產業造成嚴重威脅。更表示在提告前，他們已要求Midjourney「停止盜用其智慧財產」，但Midjourney不僅未停止，還「持續推出更高品質版本的圖像生成服務」，創辦人暨執行長更聲稱新版本生成的侵權圖像品質更好。

其他智慧財產擁有者也曾控告AI公司侵犯著作權，但迪士尼與NBC環球此次提告，是首度由好萊塢大型影業公司出手。兩家公司在訴狀中要求法院裁定Midjourney支付未具名金額的損害賠償，並提出初步及/或永久禁制令，禁止Midjourney侵權或散播其版權作品。

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