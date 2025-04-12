晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李珠珢簽韓職爆脫粉潮！邊荷律鬆口私下規劃 接新代言價碼曝

李珠珢（左）加入韓職引發球迷不滿，好友邊荷律反應曝光。（翻攝自IG／記者陳奕全攝）李珠珢（左）加入韓職引發球迷不滿，好友邊荷律反應曝光。（翻攝自IG／記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍PS女孩邊荷律今（12）日出席運動品牌一日店長活動，聽聞粉絲今早4點就到店門口排隊，她感動地用中文向粉絲們致謝：「謝謝大家來看我！我愛你們！」而同為韓援的好友李珠珢近日因宣布加入韓職飽受網友們批評，被問及此事邊荷律也做出回應。

邊荷律出席一日店長活動。（記者陳奕全攝）邊荷律出席一日店長活動。（記者陳奕全攝）

李珠珢今年來台加盟富邦、簽下全經紀約，掀起高度關注，不過日前她宣布加入韓職，台韓兩邊都有應援引發部分球迷不滿，邊荷律被問及有沒有關心好友？她面露尷尬陷入語塞，隨即表示會想要帶李珠珢來逛品牌服飾，有很多衣服想推薦給她。

邊荷律回應之前被球迷比倒讚噓聲戲謔的事件。（記者陳奕全攝）邊荷律回應之前被球迷比倒讚噓聲戲謔的事件。（記者陳奕全攝）

而日前邊荷律被球迷比倒讚噓聲戲謔，她當場怒瞪比倒讚回敬，事件引起關注，今則表示她與該名球迷是親近的，只是與對方開玩笑，且粉絲也常愛看她做出生氣表情，但之後還是會避免造成外界誤會，而對於有的人訕笑邊荷律身材的行為，邊荷律經紀人表示：「像她的粉絲團是叫『胖胖Team』她也覺得這樣蠻可愛的，但女生聽到（名字）被叫胖胖還是會有壓力，希望大家還是叫她荷律。」

熱愛美食的邊荷律即將成為舒跑代言人。（記者陳奕全攝）熱愛美食的邊荷律即將成為舒跑代言人。（記者陳奕全攝）

熱愛美食的邊荷律最愛涼麵和蘿蔔糕，她也說如果未來接代言也會想要有跟食物相關的，像是雞排或者啤酒等，經紀人透露未來會有與食品相關的代言敬請期待，而邊荷律也即將成為舒跑代言人，據悉代言費粗估有200萬左右。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中