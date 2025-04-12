李珠珢簽韓職爆脫粉潮！邊荷律鬆口私下規劃 接新代言價碼曝

李珠珢（左）加入韓職引發球迷不滿，好友邊荷律反應曝光。（翻攝自IG／記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍PS女孩邊荷律今（12）日出席運動品牌一日店長活動，聽聞粉絲今早4點就到店門口排隊，她感動地用中文向粉絲們致謝：「謝謝大家來看我！我愛你們！」而同為韓援的好友李珠珢近日因宣布加入韓職飽受網友們批評，被問及此事邊荷律也做出回應。

邊荷律出席一日店長活動。（記者陳奕全攝）

李珠珢今年來台加盟富邦、簽下全經紀約，掀起高度關注，不過日前她宣布加入韓職，台韓兩邊都有應援引發部分球迷不滿，邊荷律被問及有沒有關心好友？她面露尷尬陷入語塞，隨即表示會想要帶李珠珢來逛品牌服飾，有很多衣服想推薦給她。

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邊荷律回應之前被球迷比倒讚噓聲戲謔的事件。（記者陳奕全攝）

而日前邊荷律被球迷比倒讚噓聲戲謔，她當場怒瞪比倒讚回敬，事件引起關注，今則表示她與該名球迷是親近的，只是與對方開玩笑，且粉絲也常愛看她做出生氣表情，但之後還是會避免造成外界誤會，而對於有的人訕笑邊荷律身材的行為，邊荷律經紀人表示：「像她的粉絲團是叫『胖胖Team』她也覺得這樣蠻可愛的，但女生聽到（名字）被叫胖胖還是會有壓力，希望大家還是叫她荷律。」

熱愛美食的邊荷律即將成為舒跑代言人。（記者陳奕全攝）

熱愛美食的邊荷律最愛涼麵和蘿蔔糕，她也說如果未來接代言也會想要有跟食物相關的，像是雞排或者啤酒等，經紀人透露未來會有與食品相關的代言敬請期待，而邊荷律也即將成為舒跑代言人，據悉代言費粗估有200萬左右。

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